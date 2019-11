Bürger protestieren gegen städtisches Müllkonzept : Unmut über Mindest-Müllvolumen

Wülfrath Hans-Ulrich Breitgraf will weniger Müll produzieren und muss trotzdem eine größere Tonne nutzen.

Als Hans-Ulrich Breitgraf am 2. November seine Post öffnete, staunte er nicht schlecht: In dem Schreiben der Stadt Wülfrath wurde er aufgefordert, eine größere Restmülltonne zu beantragen. Breitgraf bewohnt ein Zweifamilienhaus, in dem insgesamt vier erwachsene Personen leben. Mit einer 60-Liter-Tonne sind die beiden Haushalte in den vergangenen Jahren gut ausgekommen: „Nicht mal die bekommen wir voll. Eigentlich würde für uns auch eine 50-Liter-Tonne ausreichen“, sagt Breitgraf.