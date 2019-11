Kirchengebäude in Wülfrath : Klassizistische Fassade ziert die Kapelle

Wülfrath Für 150.000 Euro wurde die kleine Kirche der reformierten evangelischen Gemeinde an der Mittelstraße saniert.

Pünktlich zum Gedenkgottesdienst an Totensonntag kann die Friedhofskappelle der evangelisch reformierten Kirchengemeinde an der Mittelstraße wieder in Betrieb genommen werden. An einigen Fassadenteilen fehlt zwar der letzte Farbantrich und rund ums Gebäude müssen allerlei Aufhübschungsarbeiten erledigt werden. Das Bauwerk selbst aber schaut beeindruckend aus, denn es hat seine klassizistische Fassade zurückbekommen.