Schützenfest 2022 in Wülfrath : Schützen feiern ihren neuen König beim Krönungsball

Wülfrath Im Paul-Ludowigs-Haus wurde mit befreundeten Schützen das 93. Bestehen der Wülfrather Schützen gefeiert. Es gab neben der Krönung auch zahlreiche Ehrungen.

Die Moderation des Abends lag in der Verantwortung von Zeremonienmeister Lutz Michael. Er hatte an diesem Abend einige Auszeichnungen vorzunehmen, etwa die silberne Verdienstnadel des Rheinischen Schützenbundes an den ersten Vorsitzenden Daniel Fahl und Jugendleiterin Jacqueline Fahl zu überreichen. Michael wurde von Fahl für seine 60-jährige Mitgliedschaft im Verein geehrt. Als neuer Bürgerkönig wurde Andreas Ebertz gekrönt, Daniel Fahl überreichte ihm eine Ehrenplakette für sein Königsjahr 2022/23. Für seine langjährige Vorstandsarbeit im Bezirk 05 Bergisch Land wurde Vereinsmitglied Holger Donner vom Bezirksvorsitzenden und Franz Breckerfeld mit der Fördermedaille in Gold des Rheinischen Schützenbundes ausgezeichnet. Zum Abschluss des offiziellen Teils wurde dann das neue Königspaar gekrönt. In einer feierlichen Zeremonie zollte Lutz Michael dem abdankenden Königspaar Angela Peters und Jochen Rusche große Hochachtung und würdigte den Einsatz für ihre, durch die Corona-Pandemie drei Jahre andauernde Amtszeit. Dann wurden unter dem Beifall im Festsaal Hartmut und Anja Springer als König Hartmut II. und Königin Anja I. in Amt und Würden eingesetzt. Zu ihrem Hofstaat gehören Marina Rebien als Adjutantin und Monika Rebien und Diandra Riller als Ehrendamen. Zuvor wurde Marco Rebien als Prinz Marco IV. zum Prinzen gekrönt. Zusammen mit seiner Adjutantin Nora Springer gehört er als Repräsentant ebenfalls dem Königshaus an. Mit dem Königswalzer eröffnete das neue Königspaar den Tanz und die Nightlife Musikband sorgte für gute Stimmung und Unterhaltung bis in den frühen Morgen.