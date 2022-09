Kirmes und Festzug : Osterather bereiten sich auf ihr Schützenfest vor

König Uwe Schweitzer regiert seit 2018 in Osterath. Am Wochenende wird allerdings ein neuer Regent gesucht. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Osterath Am Wochenende endet nach vier Jahren Regentschaft von König Uwe Schweitzer. Geplant ist ein Umzug durch den Ort und eine Kirmes für Familien.

„Mer stonnt parat zum Schötzefest in Osterath …“ – vier Jahre lang mussten die Mitglieder des Heimat- und Schützenbundes darauf verzichten, ihre Hymne zu singen, in diesem Jahr werden sie den Text zum mitreißenden Bozener Bergsteigermarsch wieder aus voller Kehle schmettern.

Die erste offizielle Gelegenheit dazu gibt es am Freitag, 16. September, um 18.10 Uhr auf dem Kirchplatz. Denn hier wird König Uwe I. Schweitzer im Kreise seiner Schützen zum Festauftakt inthronisiert. Anschließend ist die Serenade der beteiligten Musikzüge zu hören. Kurz darauf lockt ein weiterer Höhepunkt zum nahen Rathauspark, wo um 18.45 Uhr der Große Zapfenstreich gespielt wird. Zum Schützenball der Kompaniekönigspaare werden die Majestäten der 41 Züge ab 19.30 Uhr im Zelt auf dem Dr.-Hans-Lampenscherf-Platz erwartet. Für Stimmung will die Band Klangstadt sorgen.

Am Samstag führt das Regiment sein erster Weg zur Gefallenenehrung am Ehrenmal an der Strümperstraße (9.45 Uhr) und anschließend zum Regimentsfrühschoppen mit Ehrungen verdienter Schützen ins Festzelt. Am Nachmittag bewegt sich der Große Festzug ab 15.30 Uhr durch den Ort. Mit dem neuen Antretepunkt vor der Bahnschranke an der Görgesheide, den die Schützen dank GPS-Ortung für jede Einheit erstmals auf neun Quadratmeter genau bestimmen können, wird künftig ein Hindernis eingespart und der Zug so besser zusammengehalten. Zur Parade vor dem Alten Rathaus wird das Regiment unter General Andreas Hoppe dann um 16.45 Uhr erwartet. Beim Schützenball „Osterather Nacht“ (ab 19.30 Uhr) steht dann neben den Ehrentänzen vor allem Tanzmusik mit der Band FarbTon im Vordergrund.