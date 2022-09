Mettmann : Krieg und Frieden als Musikvortrag

Als Dirigent des VHS-Orchesters verabschiedete sich Karl-Heinz Kensche vor zwei Jahren. Als Dozent ist er nach wie vor tätig. Jetzt lädt der inzwischen 70-Jährige zu einem Musikvortrag mit dem Titel „Krieg und Frieden“ an die Beckershoffstraße 20 ein. Foto: Janicki, Dietrich (jd-)

Mettmann Pianist und Musikwissenschaftler Karl-Heinz Kensche lädt zum Musikvortrag ein. Auf dem Spielplan stehen Stücke von Beethoven, Tschaikowski und Liszt.

Musik gegen den Krieg? Mit „Give peace a chance“ hat John Lennon eines der populärsten Lieder geschrieben, es ist wohl eher eine Hymne für die Ewigkeit. Das Thema beschäftigte den Ex-Beatle immer mal wieder, mit „Imagine“ wirbt er in einem weiteren Gassenhauer für den Frieden und auch Udo Lindenberg nuschelte mit „Wozu sind Kriege da?“ einen Klassiker. Wer an den Sound des Friedens denkt, dem klingt der Protestpop in den Ohren. Der Wunsch nach Frieden nimmt natürlich auch seinen Platz in der klassischen Musik ein, welche Spuren er dort hinterlassen hat, dem geht jetzt Karl-Heinz Kensche nach. „Auslöser ist der Ukraine-Krieg“, sagt er über die Idee zu seinem Musikvortrag.

Der Pianist und studierte Musikwissenschaftler, der gerade seinen 70. Geburtstag feierte, hat zwar vor zwei Jahren den Dirigentenstab beim VHS-Orchester abgegeben, ist als Dozent aber weiterhin tätig – und gefragt. Auf Einladung der Kulturgemeinde hält er jetzt den Musikvortrag und rückt dabei berühmte alte Komponisten in den Mittelpunkt. Krieg und Frieden, diese Ereignisse wurden früher anders bewertet, aber schon immer musikalisch dargestellt. „Das geht beim Kampf von David gegen Goliath los und die Französische Revolution hat auch ihre musikalischen Spuren hinterlassen“, weiß er. Georg Friedrich Händel zündete etwa anlässlich des Friedens von Aachen (1749) ein musikalisches Feuerwerk mit Trommelwirbel, Marschrhythmus und sehr viel dröhnendem Blech als Schlachtengetümmel. „Drei verschiedene Arten, auf das Thema zu blicken“, hat der Karl-Heinz Kensche ausgewählt, Ludwig van Beethoven, Franz Liszt und Peter Tschaikowski stehen auf seinem Programm. Die drei kamen ihm sofort in den Sinn, weil sie so prägnat und bekannt sind. „Die drei Werke von Komponisten aus unterschiedlicher Stilepochen beschreiben auf verschiedene Weise Kriegsgetümmel und triumphale Siegesmusik“, und wer denkt bei Beethoven nicht auch an „alle Menschen werden Brüder“?

INFO Musikvortrag mit Klangbeispielen Idee Die Komponisten Beethoven, Liszt und Tschaikowski werden unter der Überschrift „Krieg und Frieden“ mit einzelnen Werken vorgestellt. Termin Das Konzert findet Mittwoch, 28. September, 19 Uhr, an der Beckershoffstraße 20 statt. Karten kosten 12 Euro. Sie sind vorab bei Karl-Heinz.Kensche@t-online.de bestellbar oder an der Abendkasse zu bekommen.

Für seinen Vortrag aber hat Karl-Heinz Kensche Beethovens „Schlacht bei Vittoria“ ausgewählt, nach damaliger Tradition mit viel Tamtam als musikalisches Schlachtengemälde ausgestattet. „Das muss man im damaligen Kontext sehen, nämlich in der Zeit der napoleonischen Kriege“. Bekanntermaßen hatte der kleine Korse Europa neu sortiert, in besagter Schlacht erlebte er einen ersten echten Dämpfer, der den europäischen Koalitionspartner neuen Schwung gab. Ein „ähnliches Siegesgeheule“ zeichnet auch Tschaikowskis ‚Ouvertüre 1812‘ aus“, „klingt ja zunächst mal alles unverdächtig“, wie Kensche sagt, thematisiert aber auch Napoleons Omnipotenzfantasien und sein Scheitern in Russland. Liszt wird mit seiner „Hunnenschlacht“ zu Gehör gebracht und hier geht es um ein Gemetzel zwischen Hunnen und Römern. Und weil Liszt diese symphonische Dichtung zum Ende seines Lebens komponiere und er zu diesem Zeitpunkt „sehr religiös“ geworden war, wird diese Schlacht auch nach dem Tod der Krieger im Himmel weiter ausgefochten.

Das Besondere des Abends sind nicht allein die drei berühmten Männer, sondern ein Dreiklang beim Vortrag. In der „Superakustik“ der Kulturvilla gibt es die Kompositionen als Tonbandeinspielungen zu hören. Dann erklärt Kensche wichtige Passagen und stellt einen historischen und biografischen Kontext her. Der Mann ist nicht nur Musikwissenschaften, Musikgeschichte ist sein Hobby.