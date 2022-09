Pandemie im Kreis Mettmann : Kreis bekommt Impfstoff gegen Omikron-Variante von Corona

Kreis Mettmann Kreis soll noch in dieser Woche die ersten 990 Impfdosen des auf Omikron angepassten Serums erhalten. Sie werden nach den Regeln der Ständigen Impfkommission an Risikopatienten verimpft.

Verimpft werden die modifizierten Impfstoffe strikt nach den Regeln der Ständigen Impfkommission, Stiko. Sie gehen zur Auffrischung des Impfschutzes an Menschen, die älter als 60 Jahre, aufgrund von Vorerkrankungen immungeschwächt, Mitarbeiter in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen oder Bewohner von Pflegeeinrichtungen sind. Einer der leitenden Impfärzte des Kreises Mettmann , Dr. Jürgen Korbmacher, ergänzt: „Als Impfärzte können wir zudem Einzelfallentscheidungen treffen. Generell gelten die Stiko-Empfehlungen aber als Richtschnur.“

So funktioniert das neue Impfen in NRW

Ohnehin sei das Geschehen sehr dynamisch. Was heute als gesicherte Erkenntnis oder Regel gelte, könne schon bald überholt sein. So wird erwartet, dass die Stiko ihre Empfehlungen zur Auffrischungsimpfung bald modifizieren könnte. Zudem arbeiten die Impfstoffhersteller an weiteren Impfstoffmodifikationen, die den Omikronvarianten B-4 und B-5 Rechnung tragen. „Ich rate jedoch niemandem aus den von der Stiko definierten Risikogruppen dazu, mit der Auffrischungsimpfung auf diese Modifikationen zu warten“, so Korbmacher. Auch Menschen unter 60 mit zwei Impfungen und einem Booster seien weiterhin dadurch gegen Corona geschützt oder erlebten aufgrund der Impfungen einen milderen Verlauf der Infektion.