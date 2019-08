Identität der Verletzten unbekannt : Passanten finden bewusstlose Walkerin

Mit einem Hubschrauber wurde die Verletzte in eine Klinik geflogen. Foto: Berns, Lothar

Wülfrath Die Polizei versucht derzeit die Identität einer verletzen Walkerin zu klären. Die ältere Dame war am Montagabend gegen 19 Uhr von Passanten an der Kölnischen Landstraße gefunden worden. Die Frau lag etwa 400 Meter vor der Einmündung der Zufahrt zur Außenbürgschaft Obmettmann 10 auf dem Grünstreifen neben dem asphaltierten Feldweg, war allerdings nicht ansprechbar.

Da die Verletzte keine Ausweise mit sich führte, ist die Identität noch unbekannt. Die Passanten riefen Rettungsdienst und Polizei. Mit einem Rettungshubschrauber wurde die Verletzte dann in eine Düsseldorfer Klinik gebracht, wo sie zur intensivmedizinischen Behandlung verblieb.

Die Polizei teilte am Dienstagmorgen mit, dass die Frau bislang noch nicht wieder Bewusstsein ist. Die Identität ist daher immer noch ungeklärt. Die Polizei bittet außerdem Zeugen, die möglicherweise Angaben zum Geschehen auf der Kölnischen Landstraße machen können, sich in Wülfrath unter Telefon 02058 9200-6180 oder bei der Polizei in Velbert, Telefon 946-6110 zu melden.