Kultur in Wülfrath Es weht ein Hauch von Frankreich

Diese musikalische Reise bietet sich Besuchern beim nächsten Kulturbistro in der Awo am Freitag, 24. März, 19 Uhr. Unter dem Titel „Über Paris ins Paradies“ wird das Duo „Savoir Vivre“ einen Chanson-Theater-Abend bieten. Das Duo sind Noémi Schröder (Gesang, Melodika, Kazoo) und Klaus Klaas am Klavier. Sie kennen sich mit den Chansons von Edith Piaf, Charles Trenet, Joseph Kosma, Joe Dassin, Friedrich Holländer, Georg Kreisler oder auch Barbara Schöneberger natürlich bestens aus. Doch nicht nur das: Dieser Abend ist auch gleichzeitig ein Theaterabend, denn anhand der Chansons wird die Geschichte von „Claire“ erzählt.