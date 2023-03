Kultur in Wülfrath Minestrone eröffnet die Reihe „Heimspiel“ im WIR-Haus

In sieben Monaten intensiver Probearbeit hat sich die 15-köpfige Theatergruppe intensiv auf die neue Produktion vorbereitet. Es wird das erste Gastspiel im WIR-Haus, an dessen Aufbau als Bürger- und Kulturzentrum sich das Theater „Minestrone“ intensiv beteiligt. Nach zuletzt zwei Kinderstücken wendet sich die Laienspielgruppe nun mit dem neuen Stück an ein erwachsenes Publikum. Zu sehen gibt es zwei Einakter, die mit den Mitteln des absurden Theaters spielen und pointenreich das Leben in der Gesellschaft in den Blick nehmen.