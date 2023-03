Engagement in Mettmann Im Dienst zum Wohle anderer Menschen

Mettmann · Der Rotary Club Mettmann unterstützt zahlreiche Projekte in der Stadt, aber auch international. So wurden Generatoren in die Ukraine verschickt. Die junge Generation organisiert sich im Rotaract Club.

19.03.2023, 17:34 Uhr

Bürgermeisterin Sandra Pietschmann (v.l.), Manon Segalat, Franca Trapp, Lothar Kluba, und Hannah Gölz im Rathaus. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Von Klaus Müller

„Jeder meint, Rotary irgendwie zu kennen. Trotzdem wissen nur wenige, was sich hinter dieser weltweit agierenden Organisation genau verbirgt“, sagt Joachim Wendel. Er ist Vorstandsmitglied beim Rotary Club Mettmann. Gemeinsam mit dem derzeitigen Club-Präsidenten Lothar Kluba nutze er die Gelegenheit, die Aktivitäten des Service Clubs bei einem Gespräch im Rathaus vorzustellen. Die Rotarier widmen sich der Förderung von Frieden, Gesundheit, Bildung und der Beseitigung von Armut.