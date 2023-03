Veranstaltung in Wülfrath Ein buntes Fest, das die Vielfalt feiert

Wülfrath · Im Rahmen der Aktionswochen „Gegen Rassismus“ lädt die Arbeiterwohlfahrt am 1. April zu einem internationalen Kulturfest in ihr Haus an die Schulstraße ein.

19.03.2023, 15:30 Uhr

Cornelia Weimer, Peter Zwilling, Michael Leister, Ulrike Romund (v.l.) präsentieren das Plakat für das Kulturfest. Foto: Achim Blazy (abz)

Von Cristina Segovia Buendía

Nelson Mandela, der für seinen Kampf gegen die Apartheid in Südafrika 27 Jahre lang im Gefängnis saß und später erster schwarzer Präsident seines Landes wurde, ist Sinnbild und Inspiration im Kampf gegen den noch immer schwelenden Rassismus auf der Welt. „Wir haben in Wülfrath zwar kein akutes Problem mit Rassismus oder Übergriffen, aber es ist ein Problem, das eher im Privaten recht verbreitet ist und sich über Kommentare und Äußerungen ausdrückt, die möglicherweise nicht reflektiert sind“, sagt Peter Zwilling, Vorsitzender des Arbeiterwohlfahrt-Ortsvereins (Awo). Mandela war davon überzeugt, dass der Hass, der Rassismus nährt, keine biologische Ursache habe, sondern erlernt werde. „Und wenn sie zu hassen lernen können, dann kann ihnen auch gelehrt werden zu lieben.“