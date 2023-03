Hochdahler sollten sich beteiligen Fernwärme-Verband sammelt Daten für Musterklage

Sie plant gleich mehrere Aktionen, um die Bedeutung und die Vorteile einer Musterfeststellungsklage zu erläutern und bei der Einsendung der Unterlagen zu helfen. Am kommenden Samstag, 25. März, ist die Interessengemeinschaft dafür von 10 Uhr bis 12.30 Uhr mit einem Informationsstand auf dem Hochdahler Markt vertreten. Konkrete Hilfe beim Einsenden der Wärmerechnungen gibt es zudem am Dienstag, 28. März, von 15 bis 17 bei IG-Mitglied Ulf Pambor, Itterstraße 25-27, und am Samstag, 1. April, bei Mitglied Peter Knitsch, Rheinstraße 15. Interessenten sollten ihre Fernwärmerechnungen für 2019 bis 2021 sowie, falls vorhanden, gegenüber Eon erhobene Widersprüche und sonstige Unterlagen mitbringen.