Willich : Eiserner Meisterbrief zum 90. Geburtstag

Willich 90 Jahre alt zu werden, ist immer noch etwas Besonderes. Margot Sobottka feierte am Donnerstag diesen runden Geburtstag. Und sie wurde mit einem extrem seltenen Geburtstagsgeschenk überrascht: Obermeisterin Alexandra Houx-Brenner überreichte ihr den Eisernen Meisterbrief. Der wird verliehen, wenn jemand vor 65 Jahren die Meisterprüfung gemacht hat.

„Es geht nicht mehr so wie früher, aber ich bin zufrieden“: So beschreibt Margot Sobottka ihren körperliche Verfassung nach neun Jahrzehnten. Ihre Liebe zum Friseurberuf zog sich wie ein roter Faden durch dieses Leben. 1943, gerade mal 14 Jahre alt und mitten im Krieg, begann die gebürtige Düsseldorferin ihre Lehre. Sie musste aber wegen der Luftangriffe sehr bald raus aus Düsseldorf, setzte die Ausbildung in Sachsen-Anhalt fort, kehrte nach dem Krieg in ihre Heimatstadt zurück. Am Düsseldorfer Flughafen machte sie den Leuten etliche Jahre lang die Haare schön. Ihren späteren Ehemann Günter lernte sie auf der Arbeit kennen – er war ebenfalls Friseur. Seit zwölf Jahren ist die Jubilarin nun schon Witwe. 1963 hatte sie sich an der Martin-Rieffert-Straße selbstständig gemacht. Auf die Frage, ob sie auf das Erreichte stolz sei, antwortet sie ausweichend: „Wenn ich auf etwas stolz bin, dann darauf, dass meine Töchter und eine meiner beiden Enkelinnen die Tradition aufrecht erhalten.“ Enkelin Janine Kirchmair hat das von der Großmutter gegründete Geschäft übernommen, es heißt jetzt „KISO Hairlounge“, wobei KI für Kirchmair und SO für Sobottka steht. Bereits die Töchter Eta Kirchmair (61) und Jutta Sobottka (51) waren beruflich in die Fußstapfen ihrer Eltern getreten – sie haben längst selber schon den Silbernen Meisterbrief.