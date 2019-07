Trockenheit : Willicher Grüne helfen mit Baumbeuteln

Willich Durch die extreme Hitze in der vergangenen Woche haben viele Bäume nicht mehr genug Wasserreserven und sind dringend auf Wasserversorgung angewiesen.

Auch die Willicher Grünen möchten helfen und haben zu diesem Zweck 15 sogenannte Baumbeutel angeschafft. Die Säcke können unter einen Baum gelegt und dort mit Wasser befüllt werden. Nach und nach geben sie das Wasser an den Boden ab und helfen so, die Bäume über einen längeren Zeitraum mit ausreichend Wasser zu versorgen. Viktor Di Dio, Mitglied der Grünen, ist auf die Idee gekommen. „Nach dem Aufruf der Stadt Willich möchten wir aktiv dabei helfen, die Bäume in Willich zu schützen und so einen kleinen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.“

Unterstützt werden die Grünen dabei auch von Aleksandra Dohren, die sich in der „Fridays for Future“-Bewegung engagiert. Die Säcke wurden im Sinne des Heimatshoppings bei einer ortsansässigen Firma bezogen und werden von den Grünen zeitnah zur Verfügung gestellt. Wer Interesse an einer Patenschaft für einen Baumbeutel für einen städtischen Baum hat, kann sich per E-Mail an baumbeutel@gruene-willich.de an die Grünen wenden.