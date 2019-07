Personennahverkehr : Schwierigkeiten bei der Regiobahn

Mettmann/Willich Eine Verlängerung der Regiobahn S28 von Kaarst über Schiefbahn und Neersen bis Viersen wird seit Jahren diskutiert. Jetzt hat das Unternehmen allerdings eine Reihe anderer Probleme.

Es handele sich dabei um eine vom Wirtschaftsprüfer angeratene „reine Vorsichtsmaßnahme“, betont Aufsichtsratsvorsitzender Heiner Cöllen. Diese habe keine Auswirkungen auf das Verfahren zu Ausbau und gleichzeitiger Elektrifizierung der Strecke zwischen dem Neusser Hauptbahnhof und dem Bahnhof Kaarster See, betont Cöllen. Und auch in die Diskussion um eine Verlängerung der Regiobahnlinie von Kaarst über Haltepunkte in Schiefbahn und Neersen bis Viersen komme Bewegung: Es zeichne sich ab, als könne man bald in Planungen einsteigen, sagt Cöllen. „Die Blockadehaltung scheint aufgegeben“, sagt er vorsichtig. Bisher scheiterte die Verlängerung, die vor allem den Willichern und den Viersenern wichtig ist, an der Politik in Mönchengladbach. Die vorgesehene Trasse würde über Gladbacher Stadtgebiet führen, was den dortigen Anwohnern nicht gefällt – zumal sich die Stadt Mönchengladbach wenig von der Verlängerung verspricht.