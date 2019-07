Neersen : Familienzentrum und Senioren feiern gemeinsam ein großes Fest

Das Planungsteam hatte die Idee, das zehnjährige Bestehen des Familienzentrums und das Seniorenfest für den Stadtteil gemeinsam zu feiern. Foto: Stadt Willich

Neersen Da wird was los sein: Die Willicher Seniorenstelle und zahlreiche Projektpartner aus Neersen freuen sich auf das nächste Fest in der Reihe „WAS’N Fest. Ende August, genauer am Samstag, 31. August, können „alle Bürger rund um den Wahlefeldsaal einen wunderbaren Tag erleben. Kinder, Eltern, Großeltern – für alle Generationen ist etwas dabei“, so die städtische Seniorenbeauftragte Bärbel Blomen.

Im Planungsteam hatte man die Idee, den zehnjährigen Geburtstag des Familienzentrums in Neersen und das Seniorenfest für den Stadtteil gemeinsam zu feiern – und setzte die Idee um: Ab 11 Uhr können sich also alle am 31. August an einem bunten Programm erfreuen: Der Neersener Turnerbund baut auf dem Minoritenplatz ein Badminton-Feld auf, das Jugendfreizeitheim No. 7 kommt mit dem gesamten Spielmobil. Die Kindergärten Bengdbruchstraße und Pappelallee haben nicht nur einen Stand, sondern auch einen Bewegungsparcours im Gepäck. Die katholische öffentliche Bücherei stellt das Kamishibai-Erzähltheater vor, von der Grundschule Vinhovenschule beteiligen sich OGS und Pappelino mit Kunst- und Bastelaktionen. Nabu, Seniorenbeirat, Rotes Kreuz und das Netzwerk Frühe Hilfen sind mit Infos und kleinen Aktionen dabei. Auch die Begegnungsstätte/Netzwerk Neersen hat sich einiges ausgedacht: Tai Chi, nachhaltiges Stricken und leckere Waffeln. Für das leibliche Wohl sorgt außerdem die Bruderschaft mit Fritten, Würstchen und Getränken.

Ab 15 Uhr (Einlass ab 14 Uhr) findet dann im Wahlefeldsaal das Seniorenfest statt. Auch hier erwartet die Besucher ein vielfältiges musikalisches Programm mit dem Akkordeon-Orchester St. Tönis, einer Tanzvorführung der OGS-Kinder und der bekannten Tanzformation „Las Tropicals“.