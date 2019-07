Feierabendmarkt : Händler hatten mehr Ware eingepackt

Willich Der Willicher Feierabendmarkt ging in die zweite Runde. Trotz der Sommerferien und einiger fehlender Beschicker war er gut besucht.

„Beim ersten Feierabendmarkt waren wir ausverkauft. Mit einem solchen Andrang hatten wir nicht gerechnet. 180 Brote aus dem Holzbackofen waren weg. Heute ist es ebenfalls gut angelaufen, wobei wir jetzt auf ein Nachbacken eingestellt sind“, sagt Sebastian Schmitz von der gleichnamigen Schiefbahner Bäckerei. Wie beim ersten Feierabendmarkt am Willicher Markt vor einem Monat ist die Bäckerei am Freitag mit einem mobilen Holzbackofen angereist. Roggenmischbrote, einmal mit und einmal ohne Zwiebeln, zieht Schmitz am laufenden Meter aus dem Backofen und gibt sie zum Abkühlen in die Körbe an seinem Stand. Doch richtig abkühlen können die Brote gar nicht, denn sie werden schnell verkauft.

Dass auch die örtliche Gastronomie von dem Angebot profitiert, ist klar zu erkennen. Die Außengastronomie am Markt und in den sich anschließenden Straßen ist bestens besucht. Überall halten sich Besucher auf und genießen den Abend bei Essen und Trinken. Es sei für alle eine Win-Win-Situation, lautet es von Seiten der Gastronomie. Auf dem Markt selber stehen die Gäste bei Nobbys Bratwurstmobil an, und auch vor dem Citroen HY, Baujahr 1974, hat sich eine Schlange gebildet. Der Matjes in der hausgemachten Sauce und das gedrehte Wurzelbaguette sind beliebt. „Wir passen unsere Speisen immer der Saison an. In den kommenden Monaten können sich die Besucher auf hausgemachte Zwiebel- und Kürbissuppe freuen“, macht Thomas Henkelmann von „La Vie En France“ neugierig. Wenn er an den ersten Feierabendmarkt denkt, dann muss er schmunzeln. Er habe noch eine halbe Flasche Sprudelwasser gehabt, ansonsten sei alles verkauft gewesen. Eine Tendenz, die sich auch beim zweiten Feierabendmarkt abzeichnet.