Willich : Polo-Turnier mit Programm für die ganze Familie

Spannende Wettkämpfe bietet der Polo-Sport. Foto: Rhein Polo Club Düsseldorf e. V.

Willich Am zweiten Wochenende im August, am 10. und 11. August, finden im Rhein Polo Club Düsseldorf in Willich, Zum Haus Hülsdonk 31, die großen Rhein Polo Open 2019 statt – ein Poloturnier auf höchstem sportlichen Niveau (Spielklasse: Medium-Goal), bei dem acht Teams mit Spielern aus über sechs Nationen anreisen. Mehr als 150 Pferde werden anwesend sein.

In Deutschlands mitgliedsstärkstem Poloclub steht neben dem sportlichen Event an diesem Wochenende aber wieder auch die Familie im Vordergrund. Aus diesem Grund ist der Eintritt zu diesem Event kostenfrei, und Freunde und alle anderen sport- und pferdebegeisterten Menschen sind eingeladen, die jeweils vier Turnierspiele am Samstag von 12 bis 18 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr, Das Finale beginnt um 14 Uhr, anzuschauen und das Rahmenprogramm am Spielfeldrand zu genießen. Wieder gibt es für Kinder ein ganz besonderes Highlight: eine 20 Meter lange Riesenhüpfburglandschaft, diesmal unter dem Motto „Piraten“.