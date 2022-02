Vollsperrung mit Unterbrechung bis Ende 2022 : Arbeiten an der Fadheiderstraße haben begonnen – alles zu den Bus-Umleitungen

An der Fadheiderstraße in Anrath wird bis 2023 abschnittweise gearbeitet. Neben Versorgungsleitungen kommt ein neuer Regenwasserkanal. Foto: Stadt Willich

Anrath Bis Ende 2022 werden entlang der Fadheiderstraße neben Leitungen für Strom, Gas, Wasser und Glasfaser auch neue Regen- und Schmutzwasserkanäle gebaut und die Fahrbahn erneuert. Für den Verkehr hat das erhebliche Auswirkungen.

Die Buslinie 038 bleibt aus Richtung Anrath Bahnhof kommend unberührt; aus Neersen wird die 038 nicht in die Neersener Straße einfahren. Sie folgt der L 29 (Venloer Straße) bis zur Viersener Straße und biegt dorthin ab. Es entfallen die Haltestellen Schlesierstraße, Haus Donk und Orpheusplatz, der auf die Schottelstraße verlegt und dort angefahren. Zudem fährt die 038 die Haltestellen Vennheide, Süchtelner Straße und Anrath Kirche an.

Eine Sonderfahrt gibt es wegen der Schülerströme ab 7.50 Uhr von Schloss Neersen: Statt über die Haltestelle Anrath Kirche zur Johannesschule fährt die 038 über die Viersener Straße mit Halt an den Haltestellen Vennheide, Süchtelner Straße und Ersatzhaltestelle Orpheusplatz (Schottelstraße). Der Halt an der Anrather Kirche entfällt, damit die Schüler Luise-Meitner-Gymnasiums nicht über die Neersener Straße geführt werden, sondern die Gehwege der Fadheiderstraße nutzen. An der Engstelle Neersener Straße soll ein Begegnungsverkehr mit Bussen verhindert werden; eine sichere Querungsmöglichkeit weiterhin gegeben sein.Zur Regelung des Schülerverkehrs kann die 038 keine Schleife über die Neersener Straße fahren, da sonst die Ankunft an der Johannesstraße zu Verzögerungen im Schulbetrieb der Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule führen könnte, heißt es von der Stadt. Schüler und Eltern der Gesamtschule müssen den Schulweg teilweise neu planen.

Im Anschluss an die Verlegung der Versorgungsleitung im Gehweg wird ab April bis Ende des Jahres 2022 der Regenwasserkanal in der Fadheiderstraße eingebaut. In diesem Fall ist auch die Durchfahrt für Rettungsfahrzeuge nicht mehr gegeben. Gewährleistet bleibt jedoch zu jeder Zeit das Ausrücken der Feuerwehr in mindestens eine Fahrtrichtung. Die Einbindung des Kanals in die Schottelstraße soll in den Sommerferien stattfinden.