Ausschuss tagt am Dienstag in Viersen : Tempo 30 auf Teilstück der Süchtelner Straße?

Die Grünen haben beantragt, eine Tempo-30-Zone einzurichten. Die Stadt macht einen anderen Vorschlag. Foto: dpa/Bernd Wüstneck

Viersen In der Sitzung des Ordnungs- und Straßenverkehrsausschusses am Dienstag beraten die Mitglieder über eine mögliche Geschwindigkeitsanpassung an der Süchtelner Straße.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Stadteinwärts ab der Kreuzung Freiheitsstraße soll auf einem Teilstück der Süchtelner Straße, außerdem auf der Straße Remigiusplatz, künftig Tempo 30 gelten: Das hatten die Viersener Grünen im vergangenen Mai beantragt. Die Stadtverwaltung prüfte den Antrag und stellt jetzt den Mitgliedern des Ordnungs- und Straßenverkehrsausschusses die Ergebnisse vor. In ihrer Sitzung am Dienstag entscheiden sie darüber, welche Geschwindigkeitsbegrenzung fortan gelten soll.

Die Grünen hatten ihren Antrag auf Einrichtung einer Tempo-30-Zone im vergangenen Jahr damit begründet, dass „der ganze Abschnitt, der an der Remigiuskirche unmittelbar in die Fußgängerzone mündet“, von morgens bis in den späten Abend hinein in besonderem Maße frequentiert sei: „Die Süchtelner Straße ist auf dem oben beschriebenen Straßenabschnitt beidseitig überwiegend von Wohnbebauung geprägt. Außerdem sind dort neben der Moschee der Türkisch-Islamischen Union Arztpraxen, einige Geschäfte und auf der Straße Remigiusplatz Gastronomiebetriebe sowie die katholische Kirche St. Remigius angesiedelt.“ Gegenüber der Kirche befinde sich die Haltestelle „Remigiusplatz“, an der drei Buslinien hielten.

Wie die Stadtverwaltung nun mitteilt, haben die Kreispolizeibehörde und der Straßenbaulastträger im vorgesehenen Anhörungsverfahren der Geschwindigkeitsbegrenzung zugestimmt. Die NEW mobil und aktiv, deren Busse auf dem Teilstück verkehren, habe zunächst Bedenken wegen möglicher Fahrzeitverluste geäußert. Die Verwaltung habe vorgeschlagen, statt einer Tempo-30-Zone eine Streckengeschwindigkeit von 30 km/h anzuordnen. „Bei dieser Variante entfällt die rechts-vor-links Regelung an einmündenden Straßen, sodass der Linienverkehr nicht auch noch durch die Wartepflicht an den Einmündungen gebremst würde.“ Zu diesem Vorschlag habe NEW mobil und aktiv ihr Einverständnis erklärt. Die Verwaltung regt an, Tempo 30 auf die Straße Schultheißenhof auszudehnen – dort sei ein Parkplatz, zu dem auch eine hohe Fußgängeranbindung bestehe.

Die öffentliche Sitzung des Ordnungs- und Straßenverkehrsausschusses am Dienstag, 1. Februar, im Sitzungssaal im Forum am Rathausmarkt in Viersen, beginnt um 17 Uhr. Die Mitglieder beraten auch über den städtischen Haushaltsplan für 2022.

(naf)