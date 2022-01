Sperrvermerk für Stellenplan im Haushalt 2022 : Wählergemeinschaft ruft die Stadt zum Sparen auf

Willich Die Wählergemeinschaft „Für Willich“ möchte angesichts der angespannten finanziellen Lage der Stadt, dass man Kürzungen dort vornimmt, wo die Stadt mehr Geld ausgebe als andere Kommunen, und schlägt vor, die Öffnungszeiten der Bürgerbüros einzuschränken.

Die Fraktion „Für Willich“ zeigt sich zufrieden mit den Ergebnissen des verabschiedeten Haushaltes 2022. So habe man Zustimmung zum Prüfantrag „Personelle Ausstattung des Kommunalen Ordnungsdienstes“ und zum interfraktionellen Antrag „Erste Maßnahmen zum Verkehrskonzept“ erhalten, schreibt die Partei in einer Pressemitteilung. Einen Wermutstropfen sehe man in der Ablehnung eines Gutscheinsystems zur Unterstützung des Einzelhandels und der Gastronomie in der Stadt durch CDU, SPD und FDP. Nach Einschätzung der Wählergemeinschaft wäre dies der einzige Weg gewesen, direkte finanzielle Hilfe zu gewährleisten.