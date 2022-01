Untersuchungsbericht vorgestellt : Gemeindeprüfungsanstalt bewertet Willichs Finanzen

Bei der Ratssitzung am 26. Januar in der Jakob-Frantzen-Halle wurde nicht nur der Haushalt beschlossen. Foto: Norbert Prümen

Willich Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW stellte im Rat vor, wo die Stadt strukturell nachbessern sollte. Unter anderem solle die Bauaufsicht digitalisiert werden, um die Zahl unerledigter Bauanträge zu senken.

Ein Prüfungsteam der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW) hat in Willich die Themenbereiche Finanzen, Beteiligungen, Hilfe zur Erziehung , Bauaufsicht sowie Vergabewesen unter die Lupe genommen. Im Stadtrat wurden die Ergebnisse durch die Stellvertreterin des Präsidenten der GPA, Simone Kaspar, Projektleiterin Birgit Cramer-Görtz sowie den Fachprüfer Markus Daschner vorgestellt.

„In fünf der sieben Jahre von 2013 bis 2019 konnte Willich Jahresüberschüsse realisieren. Dies stärkt die Ausgleichsrücklage und verbessert die finanzielle Ausgangssituation. In 2019 aber sind strukturelle Situation und Schuldenstand interkommunal höher als in vergleichbaren Städten. Hieraus ergibt sich Handlungsbedarf“, analysierte Prüfer Daschner. Er lobte ein „überdurchschnittliches Eigenkapital, die Reduktion der Liquiditätskredite in den vergangenen Jahren sowie ein zentrales, gut organisiertes Fördermittelmanagement“.