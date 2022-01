Klara und Heinz Opheiden feiern Eiserne Hochzeit : Ein „Funkenregen“ auf dem Schützenfest in Willich

Willich 65 Jahre verheiratet – das können nicht viele Paare von sich behaupten: Am 30. Januar feierten Klara und Heinz Opheiden ihre Eiserne Hochzeit.

Kennengelernt hatte sich das Paar auf dem Willicher Schützenfest. Aus regelmäßigen Treffen wurde eine Beziehung und dann kündigte sich Nachwuchs an. 1957 heirateten sie mit 20 und 22 Jahren. Zwei Jahre später sollte die zweite Tochter zur Welt kommen, 1963 ein Junge. Klara Opheiden arbeitete viele Jahre in der Bäckerei Kerkhoff an der Kreuzstraße. Heinz Opheiden ist Tischlermeister, er war in der Schreinerei Schütz beschäftigt. Das Paar lebte einige Jahre in Schiefbahn, bis es sich ein Haus an der Breite Straße leisten konnte.