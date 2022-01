Vorschläge zum Mobilitätskonzept : Wie die Grünen sich Willichs Mobilität der Zukunft vorstellen

Willich Aus Sicht der Grünen geht es beim Mobilitätskonzept seit Monaten nicht voran. Sie sehen vor allem Bedarf beim Ausbau von Radwegenetz und ÖPNV und haben für die Willich Gemeinden Ideen zur Verkehrsberuhigung.

Seit Monaten liegen die Maßnahmenvorschläge des beauftragten Verkehrsbüros für das neue Mobilitäts- und Verkehrskonzept (MoVe) vor – doch es geht aus Sicht der Grünen seitdem nicht konsequent genug voran. Angesichts der in allen Ortsteilen identifizierten Verkehrsprobleme insbesondere in Verbindung mit neuen Baugebieten, und der aus Gründen des Klimaschutzes notwendigen Verkehrswende sollen nun kurzfristig die großen Linien des zukünftigen Verkehrs in unserer Stadt definiert und darauf abgestimmte konkrete Einzelmaßnahmen umgesetzt werden.