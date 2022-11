DJK-VfL Willich : Fußballer mit Handicap brauchen Sponsoren für neue Trikots

Willich Seit 1986 gibt es bereits die Sportgruppe aus Menschen mit geistigen und körperlichen Einschränkungen. Doch nach der Eingliederung des VSR in den DJK-VfL Willich mussten sie bei Turnieren zuletzt mit alten Trikots auflaufen. Es fehlt an Geldern für einen neuen Trikotsatz.

Seit Anfang dieses Jahres ist der bisherige Verein für Rehabilitation (VSR) Willich Bestandteil des DJK-VfL Willich und hat sich dort als Rehasport-Abteilung eingelebt. Miteingegliedert wurde auch eine Gruppe von jungen Männern mit Behinderung, die in zwei Fußballmannschaften aktiv sind. Zuletzt konnten sie nach erheblichen Einschränkungen in der Corona-Pandemie endlich wieder das Training aufnehmen und unter neuem Vereinsnamen auch an einem Fußballturnier des Behinderten- und Rehabilitationssportverbands NRW (BRSNW) teilnehmen. Allerdings mussten sie dort in den alten Trikots und Vereinsfarben des VSR auflaufen, weil es an Geldern für einen neuen Trikotsatz fehlt. „Die Abteilungen müssen sich finanziell selbst tragen“, sagt Helmut Frantzen, der Vorsitzende des DJK-VfL Willich als Begründung dafür, warum man nicht einfach als Hauptverein einspringen könne. „Die Rehasport-Abteilung ist deshalb auf der Suche nach Sponsoren oder Spendern, die einmalig bei der Finanzierung von 30 neuen Trikots helfen.“ Diese Menschen hätten es verdient, dass man ihre sportliche Leistungen wertschätze, so Frantzen.