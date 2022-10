Löschzug Anrath : Diese Feuerwehrmänner wurden mit dem NRW-Ehrenabzeichen geehrt

Anrath Zahlreiche Ehrungen aus den vergangenen zwei Jahren konnten jetzt nachgeholt werden. Rund ein Dutzend Feuerwehrleute wurden für ihre 25-jährige Mitgliedschaft geehrt. Einer von ihnen ist sogar seit 70 Jahren mit dabei.

Mit Ehrennadeln des Verbands der Feuerwehr NRW wurden folgende Kameraden für ihre langjährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr ausgezeichnet: Ehrennadel „10“ in Bronze: Nils Höltkemeier und Bastian Greiner. Ehrennadel „40“ in Silber: André Engels. Ehrennadel „50“ in Gold: Dieter Breuer, Hans Josef Bermes und Willi Schmitz.Ehrennadel „60“ in Gold: Karl Bermes und Helmut Nöhles. Ehrennadel „70“ in Gold: Anton Oedinger. Die Kameraden Heinz-Josef Bermes, Dieter Breuer, Rainer Thelen und Willi Schmitz wurden in die Ehrenabteilung überstellt.