Nach Einsatz in Heinsberg : Diebesgut aus Van an Firma Klartext übergeben

Willich Am Donnerstag gab es für die Firma Klartext aus Willich frohe Kunde: Die Polizei hat im in Heinsberg beschlagnahmten Van alle gestohlenen Werkzeuge und Maschinen finden können, wenngleich einige Geräte fehlen. Die Suche nach den Tätern dauert an.

Nachdem die Polizei Viersen am vergangenen Freitag in Heinsberg einen Van beschlagnahmt hatte, stellte sich nun am Donnerstag heraus, dass tatsächlich alle der am 18. Oktober aus den Hallen im Willicher Gewerbegebiet gestohlenen Baumaschinen und Werkzeuge der Messebau-Firma Klartext im Fahrzeug zu finden waren. Die Polizei übergab dem Unternehmen das Diebesgut, lediglich die vier Fernseher und einige Kabelrollen fehlen. Sie werden von den Einbrechern offenbar woanders gelagert oder wurden bereits verkauft.

