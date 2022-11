Hunderte Besucher : Was man auf dem Halloween-Markt in Anrath erleben konnte

Die Bimmelbahn mit Grusel-Ambiente auf dem Alleeschulhof sorgte beim Halloween-Markt für viele strahlende Kindergesichter. Foto: Norbert Prümen

Anrath Der erste Halloween-Markt in Anrath war ein Erfolg. Alleeschulhof und Fußgängerzone präsentiereten sich als stimmungsvolle Grusel-Welt mit zahlreichen Attraktionen und Marktständen, die das Fest für die ganze Familie erlebbar machten.

Von Bianca Treffer

„Es ist echt gruselig hier“, sagt Marie. Die als Hexe verkleidete Fünfjährige ist gerade an der Hand ihrer Eltern aus dem Geistertunnel auf den Alleeschulhof in Anrath gekommen. Auch Jan in seinem Skelett-Anzug hat nach dem Geistertunnel noch ein bisschen Gänsehaut, aber das sei „ein schönes Gruseln“, findet der Sechsjährige. Auf dem Alleeschulhof in Anrath knubbeln sich die Besucher, und das in jedem Alter. Etliche der kleinen wie großen Gäste haben sich zur Halloweennacht verkleidet. Ganze Vampirfamilien sind unterwegs, wobei die jüngsten Vampire teilweise noch im Kinderwagen sitzen. Scary-Movie-Figuren sind genauso anzutreffen wie Besucher, die einen gewaltigen Kürbis auf dem Kopf tragen. Hexenhüte geben sich ein Stelldichein mit Zauberstäben. Wesen mit bleichen Gesichtern schweben an Teufeln vorbei.

Auch der Alleeschulhof hat ein gespenstisches Outfit angenommen. Das wird verstärkt durch das Licht der Getränke- und Imbissstände in der Dunkelheit, das den mächtigen alten Bäumen einen mystischen Touch verleiht. Es scheint, als würden Schatten in den Blättern tanzen. Der am Himmel stehende Halbmond tut das Übrige hinzu. Aber nicht nur auf dem Alleeschulhof geht es gruselig zu. Die gesamte Anrather Fußgängerzone hat sich in ein einziges großes Halloween-Szenario mit handgeschnitzten großen Kürbissen, in denen Kerzen leuchten, und weiterer gespenstischer Dekoration, verwandelt.

Info Abgespeckter Anrather Weihnachtsmarkt Aktuell beschäftigt sich der Werbering Anrath mit den Planungen für den Weihnachtsmarkt am 27. November. Er wird in diesem Jahr in einer komprimierten Form stattfinden können. Geplant sind ein verkaufsoffener Sonntag, eine Eventfläche auf dem Alleeschulhof mit Eisstockschießen und Imbissständen in weihnachtlicher Atmosphäre.

Zum ersten Mal gab es am 31. Oktober in Anrath einen Halloween-Markt. Hunderte von Besuchern, zu einem großen Teil verkleidet, waren der Einladung des Werberings gefolgt und bummelten durch die Fußgängerzone, in der mehrere Aussteller und Willicher Vereine das Angebot an diesem Abend erweiterten.

Wer noch kein schauriges Outfit trug, der konnte sich am Stand des Fußballvereins Victoria Anrath ein Halloween-Gesicht schminken lassen. Am Nachbarstand raschelten die Pompons. Die Cheerleader von den Schiefbahn Riders, mit weiß geschminkten Gesichtern und dunkel umrandeten Augen, gaben eine kurze Einlage ihres Könnens. Mal den American-Football-Parcours ausprobieren, die meterhohe XXL-Dartscheibe des TV Anrath mit einem Klettball beschießen, beim Zombie-Bowling grüne Köpfe rollen lassen oder von Hexen begleitet den heißen Draht ausprobieren – gerade die jungen Besucher hatten Spaß an den vielen verschiedenen Spielangeboten.

Strahlende Kindergesichter gab es auch an der Bimmelbahn zu sehen, die auf dem Alleeschulhof durchs Halloween-Land mit Riesenkürbissen, Einhörnern und Gespenstern fuhr. An der schwarzen „Blutbar“, wie Margarete Klein-Wunder ihre mit Kürbislichterketten und Skeletten geschmückte Cocktailbar betitelte, wo die Produkte der österreichischen Feinbrennerei Prinz zu haben waren, gab es an diesem Abend etwas ganze Spezielles. Die Anratherin schenkte Blutgeschwür aus.

Wer bummeln wollte, kam ebenfalls auf seine Kosten. Uhren und Sonnenbrillen aus Holz, handgefertigte Leinen und Halsbänder für den Vierbeiner, ein kleiner feiner Markt bereicherte das Angebot. Bei der Deco-Kiste 24 gab es nicht nur Acryllampen mit Halloweenmotiven. Alexander Hendricks hatte schon die erste Weihnachtsdeko im Gepäck. In der Außengastronomie war kaum ein freier Platz zu bekommen. Wer einmal saß, der machte es sich gemütlich.