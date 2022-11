Sport in Dormagen : „Sport im Dialog“ über Verantwortung

Sport in Dormagen

Knechtsteden Zahlreiche Menschen aus sind vor wenigen Tagen der Einladung des Sportbund Rhein-Kreis Neuss gefolgt und haben sich im Sportinternat Knechtsteden in Dormagen eingefunden.

Unter dem Titel „Sport im Dialog“ bringt der Sportbund Vertreter der Sportverwaltung und Sportpolitik der Städte und Gemeinden im Rhein-Kreis sowie an der Spitze von Sportvereinen stehende Ehrenamtler zusammen. Bei der diesjährigen Veranstaltung drehte sich alles um den persönlichen Austausch zum Thema „Sport in seiner gesellschaftlichen Verantwortung“.

Ausgangspunkt der Gesprächsrunde war die anstehende Fußball-Winter-WM in Katar . Im Kern der Veranstaltung ging es um die gesellschaftliche Verantwortung des Sports im Allgemeinen und dessen Handlungsfelder sowie den Transfer vom Profisport auf den organisierten Breitensport. „Ziel der Veranstaltung war es zu vermitteln, dass es Spaß machen kann über Verantwortung nachzudenken“, beschreiben die Veranstalter (Sportbund). Dabei sei es weniger darum gegangen, mit dem Finger auf die großen Player zu zeigen, sondern selbstkritisch zu sein und eigenes Handeln zu reflektieren.

Gleichzeitig sollten Denkanstöße und Handlungsempfehlungen für die Vereinsarbeit gegeben werden. „Das spannende ist, dass viele Themenfelder, die uns beschäftigen, eine Schnittmenge haben. Hier liegt unsere Aufgabe im Verband, nämlich eine Haltung zu entwickeln, zu vermitteln und eine gewisse Weltoffenheit zu leben. Grundsätzlich geht es darum, im Verein nicht jedes einzelne Thema zu zerreden, sondern eine Kultur der Aufmerksamkeit zu schaffen. Unsere Aufgabe ist es, jungen Menschen zu vermitteln, dass sie in ihrem Sportverein aktiv werden und Demokratie aktiv gestalten können“, sagt Hergen Fröhlich, Geschäftsführer Sportbund Rhein-Kreis Neuss . Er führt aus: „Am Ende des Tages, gibt es mehr Chancen als Probleme.“

Ronny Blaschke, mehrfach prämierter Sportjournalist, leitete mit einem Impulsvortrag in das Thema ein und moderierte die folgende Diskussion. In der Gesprächsrunde vertreten waren Lisa Steffny (Beauftragte Grundsätze der guten Verbandsführung beim Sportbund), Henning Heinrichs (Internatsleiter des Sportinternats Knechtsteden, Notker Becker (1. Vorsitzender SVG Neuss-Weissenberg 1910) und Hergen Fröhlich. Darüber hinaus blieb ein Stuhl in der Runde frei, sodass jede Person aus dem Publikum die Möglichkeit hatte, Fragen zu stellen und aktiv mit zu diskutieren. Nach der Diskussionsrunde fand ein gemeinsamer Ausklangt statt.