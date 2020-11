Willicher Grüne : Fragen zu Corona-Maßnahmen an Schulen

Fragen zu Corona-Maßnahmen an Schulen

Willich Die Willicher Grünen-Fraktion möchte wissen, wie es um den Unterricht in der Pandemie steht.

Die Corona-Pandemie greift tief in das Leben der Bürger ein und stellt die Gesellschaft vor große Herausforderungen. Im Bereich der Schulen haben Verwaltung und Schulleitungen in Willich mit Maßnahmen zur Eindämmung und zum Infektionsschutz vorbildlich reagiert, findet die Grünen-Fraktion. So seien beispielsweise frühzeitig mit der Kommunikationsplattform „Teams“ und der punktuellen Verbesserung der Internetanbindung der Schulen frühzeitig Vorkehrungen getroffen worden.