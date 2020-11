Aktion : Schicken Sie uns Ihre Herbstfotos

Herbststimmung am Parkwächter in Oedt. Foto: Marc Schütz

Oedt Wenn die Sonne nicht mehr so hoch am Himmel steht und ein interessantes Licht verbreitet und die Bäume ihre Blätter verlieren, können besondere Fotos entstehen, wie hier in der Nähe von Oedt. Wir suchen die schönsten Fotos unserer Leser, die sie im Herbst in der Region aufgenommen haben.

Wer mitmachen will, schickt uns bis Donnerstag, 26. November, ein Foto mit Name und Ort per E-Mail unter kempen@rheinische-post.de und stimmt damit einer Veröffentlichung zu. Eine Auswahl der Bilder möchten wir in unserer Zeitung und bei RP Online zeigen. Wichtig: Das Foto muss selbst aufgenommen worden sein.

RP-Foto: Marc Schütz

(RP)