Corona im Kreis Viersen : Erstmals mehr als tausend Einwohner in Quarantäne

Kreis Viersen Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie sind mehr als tausend Einwohner des Kreises Viersen in häuslicher Quarantäne. Am Donnerstag wurden dem Kreisgesundheitsamt 94 neue Infektionen bekannt, die Sieben-Tages-Inzidenz je 100.000 Einwohner stieg von 150 auf 159. Aktuell gelten 646 Personen im Kreis Viersen als infiziert, 28 weniger als am Mittwoch.

Neue Corona-Fälle gab es unter anderem an der Paul-Weyers-Schule am Standort Viersen-Dülken (zwei Personen), in der Kita Marienheim in Viersen-Dülken (eine Person) sowie in einer Flüchtlingsunterkunft in Schwalmtal (eine Person). Der Kreis meldet Corona-Fälle in Kitas, Schulen und sonstigen Einrichtungen nur, wenn ein erhöhtes Risiko vorliegt, dass sich dort mehrere Personen infiziert haben könnten.