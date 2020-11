Aktion in Schiefbahn : Schützen lassen Hilfsaktion aufleben

Aktion in Schiefbahn

Die Schützen bieten unter anderem an, Einkäufe zu übernehmen (Symbolfoto). Foto: dpa/Edith Geuppert

Schiefbahn Neben der Einkaufshilfe können sich die Schiefbahner Schützenmitglieder auch andere Besorgungen und Spaziergänge mit Haustieren vorstellen. Die Bürger können dafür Termine vereinbaren.

Angesichts der Entwicklungen in der Corona-Pandemie und den Appellen zur Kontaktvermeidung lassen die Schützen der St.-Sebastianus-Bruderschaft Schiefbahn ihre Hilfsaktion „wir Schützen helfen“ wiederaufleben.

Wie bereits während des ersten Lockdowns im Frühjahr bieten die Schützenmitglieder den Bürgern an, auf Abruf kostenlos zu helfen. Beispielsweise würden sie Einkäufe für Menschen erledigen, die wegen Alter oder Vorerkrankungen zu den Risiko-Gruppen gehören, informiert die Bruderschaft.

Auch alleinstehenden Menschen oder Menschen in Quarantäne bieten die Schützen Hilfe an. „Ebenso gilt das Angebot natürlich auch für die Menschen, die in dieser schwierigen Situation für uns alle unermüdlich im Einsatz sind“, sagt Frank Zlobinski, der bei den Schiefbahner Schützen die Aktion betreut.