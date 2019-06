Spende an den Willicher Kunst- und Kulturtreff „KuKt“ : Die Heizungen hängen unter der Decke

Bernt Lücke (links) übergab die neue Heizung an „KuKt“, den Internationalen Kunst- und Kulturtreff in Willich. Das Besondere: Die Heizungen hängen unter der Decke. Foto: Norbert Prümen

Willich Im KuKt, dem neuen internationalen Kunst- und Kulturtreff an der Peterstraße 44 in Willich, freut man sich schon jetzt auf den Herbst und die damit einziehenden kühleren Tage. Denn dann kann die neue Infrarot-Deckenheizung, die das Willicher Unternehmen Elektro Lücke gestiftet hat, für mollige Wärme sorgen.

Die Räumlichkeiten, die einst eine Bäckerei beherbergten, verfügten bis Dato über keine Heizung. In den kälteren Monaten heizte der Verein notdürftig über eine Elektroheizung und einen Gasofen. Eine auf der ganzen Linie nicht zufriedenstellende Lösung. Das fand auch Franz Auling, als er das KuKt Anfang des Jahres besuchte und sich über das vielschichtige kulturelle Angebot informierte. Der Vorsitzende des Sport- und Kulturausschusses sprach daraufhin Bernt Lücke an, ob es nicht eine Möglichkeit geben würde, für Abhilfe zu sorgen. Die gab es. Der Unternehmer beschloss kurzerhand, eine entsprechende Infrarot-Heizung zu sponsern. „Ich finde die Angebote, die hier gemacht werden, einfach nur gut. Ich habe zwar nicht die Zeit, mich selber einzubringen, aber ich kann in diesem Fall helfen“, sagt Lücke. Jetzt zieren vier moderne Heizpaneele die Decke. Der stellvertretende Bürgermeister der Stadt Willich, Guido Görtz, zeigte sich begeistert. „Es ist toll, wie das Miteinander in Willich funktioniert und gesellschaftliches Leben unbürokratisch unterstützt wird“, lobte er.