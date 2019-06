Der Restaurant-Tipp : Wild auf Wild

Matthias Stieger in der Küchenmeisterey des Ramshofs: Eine Prise frische Gewürze und Kräuter gehört in die Pfanne, wenn das Steak brutzelt. Foto: Axel Küppers. Foto: Axel Küppers

Neersen Rheinische Hausmannskost und internationale Hochküche sind im Ramshof in Neersen anzutreffen. Die Chefs sind selbst Jäger, das Wild ist also immer frisch.

Das Jägerschnitzel aus Wildschwein, der Hirschsauerbraten, die Gänsestopfleber, aber auch das rheinische Möhrengemüse mit Mettwurst – im Ramshof lebt die Küchenvielfalt eines traditionsreichen Landguts auf. „Von niederrheinischer Hausmannskost bis gehobenen französischen Gerichten – für uns ist eine gute Küche Berufung und Passion“, sagt Matthias Stieger. Der 38-Jährige, seit 2006 im Unternehmen, hat 2017 von seinen Eltern Leo und Henny den Gasthof übernommen. In fünfter Generation ist das 1640 entstandene Anwesen am nördlichen Ortsrand von Neersen in Stiegerhand, und in zweiter Generation wird dort erlesen gekocht. Matthias Stieger ist selbst gelernter Koch und Hotel-Betriebswirt, seine Ehefrau Janine Hotelfachfrau. Gelernt hat der Patron sein Handwerk beim Sternekoch Marco Neubauer im Fränkischen. Aber auch der Name Harald Wohlfahrt fällt.

„Küchenmeisterey“ nennen die Stiegers ihr Terrain, wo all die feinen Dinge für den Teller entstehen. Bewusst mit „y“ am Ende geschrieben, beruft sich der Küchenchef auf die kulinarische Tradition der Landgasthöfe. Matthias Stieger ist dabei wichtig, das Ohr am Gast zu haben. Die 16 Hauptgerichte auf der Karte sind nicht in Stein gemeißelt, sondern das Ergebnis von Tüftelei am Herd und Austausch mit den Gästen. Die Karte wechselt regelmäßig. Dazu kommen saisonale Besonderheiten wie Spargel, Bärlauch oder Morcheln. Und natürlich Wild in allen Variationen. „Mein Vater und ich, wir sind selbst Jäger und können unseren Gästen das Wildfleisch frisch und aus erster Hand anbieten.“