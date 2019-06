Jugendfeuerwehr Willich : Jugendflamme Stufe 3 erfolgreich bestanden

Willich Erstmals im Kreis Viersen absolvierten fünf Jugendfeuerwehrmänner aus der Jugendfeuerwehr Willich die Prüfungen zum Erlangen der Jugendflamme der Stufe 3. Um es vorwegzunehmen: Alle fünf haben mit Bravour bestanden.

Wie so oft stand am Anfang die Idee, es als erste Jugendfeuerwehr im Kreis Viersen zu wagen, sich den Herausforderungen zu stellen: Neben einem Mindestalter von 15 Jahren sind folgende Fertigkeiten Nachzuweisen: Feuerwehrtechnik: Der Bewerber muss eine Aufgabe aus dem Bereich Feuerwehrtechnik ohne vorheriges üben losen. Erste Hilfe: Absolvieren eines Erste-Hilfe-Lehrgangs. Zusätzlich muss der Bewerber bei einem simulierten Unfall eine Erstversorgung durchführen. Themenarbeit aus dem Bereich Soziales, Ökologie oder Kultur: Hier entschieden sich die Teilnehmer für den Bereich Soziales und besuchten das Altenheim St. Josef in Anrath.