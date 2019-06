St.-Bernhard-Gymnasium : Leprachirurg berichtete von seiner Arbeit

Schiefbahn Bei seinem Besuch in Willich auf Einladung der Aktion Mission und Leprahilfe Schiefbahn haben Leprachirurg Dr. Remy Rousselot und Kamadeb Rana, Präsident der Leprastiftung, auch das St.-Bernhard-Gymnasium besucht.

Sie berichteten von der Arbeit in der Lepraklinik in der Hauptstadt Bhubaneswar im ostindischen Bundesstaat Odisha. Durch einen eindrucksvollen Diavortrag konnten sie den Schülern den Alltag in der Klinik nahebringen. Für die Schüler waren die Bilder von Lebrakranken, ihren Wunden und Deformationen zum Teil schockierend, da diese Krankheit bei uns praktisch nicht existiert. Interessant war für die Schüler auch, wie offen, freundlich und hilfsbereit Leprakranke in der Klinik aufgenommen und versorgt werden und wie viele ehemalige Leprakranke anschließend selbst in der Klinik bleiben und ihre Hilfe anbieten. Die Frage einiger Schüler, warum sich Remy Rousselot entschieden hat, Leprakranken zu helfen, beantwortete der Arzt mit dem Hinweis, dass er schon als Kind von Albert Schweitzer beeindruckt gewesen sei, er fünf Jahre lang in Afrika gearbeitet habe und einige Jahre sogar bei Mutter Theresa. Danach habe sein Entschluss festgestanden, selbst eine Lepraklinik aufzubauen und zu unterstützen. Die Schüler waren gespannt waren zu hören, wo ihre Spenden-Gelder der diesjährigen Engelaktion einen guten Beitrag leisten konnten. Die Engelaktion wird am St.-Bernhard-Gymnasium von der Schülervertretung organisiert. Dabei verkleiden sich Unterstufenschüler als Engel und Oberstufenschüler als Nikoläuse und gehen von Klasse zu Klasse, um für die Leprahilfe Spenden zu sammeln. Organisiert wurde die Aktion von Mario Haperscheidt, Sonja Kierdorf und Vievienne Lorenz. Bei der diesjährigen Engelaktion wurden 1275 Euro gesammelt, die über die Aktion Mission und Leprahilfe Schiefbahn nach Indien geleitet wurden.