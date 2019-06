Fair Trade : Neuer Stand mit Infos zum fairen Handel für die Umwelt-Station

Willich „Fair kaufen in Willich“ lautet das aktuelle Motto am neuen Informationsstand der Eva-Lorenz-Umweltstation (ELU). Die Stadt Willich, die Sparkasse Krefeld, die ELU und der Naturschutzbund Willich präsentierten einen neuen Informationsstand für die ELU.

Der Infostand wird nun zwei Wochen lang in der Filiale der Sparkasse am Willicher Markt stehen, die Filialleiter Dirk Schumacher für die Präsentation des Standes zur Verfügung stellte.

Unter dem aktuellen Motto „Fair kaufen in Willich“ ist eine Auswahl von 23 fair gehandelten Produkten zu sehen, die man in Willich in Geschäften vom Eine-Welt-Laden bis zum Discounter kaufen kann. Es gibt Bananen, Kaffee und Tee, Schokolade sowie andere Süßwaren und Rosen versehen mit Preisen und Informationen. Ein paar Kleinigkeiten wie Schokolade, Kekse und Bonbons dürfen auch direkt am Stand probiert werden. Neben den fair gehandelten Produkten liegt auch Infomaterial über Fairtrade Deutschland und die Gepa als wichtigste faire Handelsbewegungen am Stand aus.