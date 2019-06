Kreissportbund tagte in Neersen : Moderne Sportstätten werden gefördert

Kreis Viersen Bei der Mitgliederversammlung des Kreissportbundes stellte Staatssekretärin Andrea Milz Förderprogramme vor.

Andrea Milz, Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt in der Düsseldorfer Staatskanzlei, stellte Förderprogramme vor. „Der Startschuss für das Programm ,Moderne Sportstätten’ fällt am 13. Juni in Essen.“ Anträge dürfen Eigentümer, Pächter oder Nutzer von Sportstätten sein, die Vereine müssen Mitglied im Landessportbund sein. „Das Geld kann unter anderem für energiesparende Maßnahmen ausgegeben werden oder für die Barrierefreiheit“, erklärte die Staatssekretärin. Die Fördersumme betrage mindestens 10.000 Euro. Es genüge, wenn zunächst nur Grobschätzungen eingereicht werden: „Wenn wir einen Haken dranmachen, können Sie loslegen“, erklärte Andrea Milz. Mittel aus diesem Programm könnten mit anderen Fördermöglichkeiten kombiniert werden. Die Kreissportbunde werden am 13. Juni Näheres erfahren, insgesamt stehen 300 Millionen Euro zur Verfügung. Die Staatssekretärin hält es für möglich, dass Finanzminister Lutz Lienenkämper diesen Betrag noch einmal aufstockt.