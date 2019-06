Ausstellung : Mit Kunst gegen Komasaufen

Gäste von DAK, Kreisverkehrswacht und Stadt waren zur Ausstellungseröffnung ins Lise-Meitner-Gymnasium gekommen. Foto: Norbert Prümen

Anrath Zum ersten Mal macht die Wanderausstellung „bunt statt blau“ in Willich Station. Schüler aus ganz Deutschland gestalteten im Rahmen eines DAK-Wettbewerbs Bilder zum Thema Alkoholmissbrauch.

Die Zahlen sind erschreckend. In Deutschland gibt es 1,3 Millionen alkoholabhängige Menschen. Zwei Millionen sind gefährdet und 9,3 Millionen Menschen trinken zu viel Alkohol. 74.000 Todesfälle mussten allein im Jahr 2017 auf den Alkoholkonsum zurückgeführt werden. Aber nicht nur Erwachsene sind betroffen. Im Jahr 2017 wurden bundesweit 21.721 Kinder und Jugendliche mit einer Alkoholvergiftung in Krankenhäuser eingeliefert. 65 Fälle davon fielen allein auf den Kreis Viersen. Laut einer Elternbefragung hatten 20 Prozent der zwölf- bis 17-jährigen Jungen und Mädchen bereits einen Alkoholrausch. Jeder Zehnte in der Altersgruppe 16 und 17 Jahre blickt auf mehr als einen Rausch zurück.

Alkohol ist ein Thema, das beschäftigt. „Wir haben an unserer Schule zwar kein Problem mit Alkohol, aber zu sagen, unsere Schüler trinken nicht, wäre blauäugig. Daher möchten wir betreffend das Thema Alkohol sensibilisieren“, sagt Thomas Prell-Holthausen, Schulleiter des Lise-Meitner-Gymnasiums (LMG). Im LMG nimmt man sich daher des Themas an und hat erstmalig die Wanderausstellung „bunt statt blau“ an die Schule geholt. Dabei handelt es sich um ein Projekt, das die Krankenkasse DAK im Jahr 2010 ins Leben gerufen hat. Jedes Jahr sind Schüler aus ganz Deutschland aufgefordert, sich künstlerisch mit dem Thema Alkoholmissbrauch und Komasaufen auseinanderzusetzen. Die Schüler können allein oder in Gruppen arbeiten. Eine Jury begutachtet die Werke und wählt 16 Landessieger und 16 Sonderpreisträger unter dem Titel „Junge Künstler“ sowie einen Sonderpreisträger unter dem Stichwort „Instagram“ aus.

Info Ausstellung ist noch bis Freitag in Anrath Die Ausstellung „bunt statt blau“ ist noch bis zum 7. Juni im Forum vom Lise-Meitner-Gymnasium zu sehen. Andere Schulen, die die Ausstellung besuchen möchten, können sich im Sekretariat des Gymnasiums, Telefon 02156/ 480490 anmelden. Das Angebot ist kostenfrei. Wer die Wanderausstellung selber präsentieren möchte, kann diese unter www.dak.de/buntstattblau buchen.

Diese 33 Werke werden in einer Wanderausstellung zusammengefasst, die wiederum von Schulen aus ganz Deutschland gebucht werden kann. Jedes Jahr geht so eine neue Ausstellung an den Start. „Wir denken, dass eine solche Ausstellung ein besserer Ansatz ist, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wir gehen mit Kunst und Kreativität gegen Komasaufen an“, sagt Christian Lipinski, Geschäftsstellenleiter DAK Düsseldorf bei der Ausstellungseröffnung im LMG.

Die Arbeiten der Schüler in Form von Bildern, Collagen und Fotografien sind beeindruckend. Eine Lebenspyramide, gefüllt mit Bausteinen wie Familie, Sport, Reisen, Liebe, Hobbys und Freunden, an denen Flaschen anprallen, oder Sprüche wie „Lass den Kater in der Flasche“ oder „Mit einem kleinen Kater fängt es an“, unterlegt mit Bildern, laden zum Nachdenken ein. Unter jedem Bild steht eine kurze Aussage des jeweiligen jungen Künstlers. „Dein Wille ist dein Schutz“ heißt es so bei einem Bild, das ein Mädchen in einer Schutzaura zeigt, an der eine alkoholische Flüssigkeit aus einer Flasche abperlt.

Am LMG selber steht die Ausstellung allen Schülern offen, wobei ab der achten Stufe ein Klassenbesuch mit Begleitung vorgesehen ist. Alkohol wird zudem auch im Unterricht thematisiert. Das Anrather Gymnasium hat aber noch mehr vor. Mit der Stufe neun steht eine Vorführung des Films „Komasaufen“ mit anschließender Diskussion in Düsseldorf an, bei der unter anderem Notärzte und Betroffene teilnehmen. Außerdem gab es bereits schulinterne Infoabende mit der Suchtberatungsstelle für Eltern.