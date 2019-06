Aus dem Polizeibericht : Ausweichmanöver endet im Graben

Willich (rei) Mit dem Schrecken, aber gottlob unverletzt, kam eine 41 Jahre alte Autofahrerin aus Erkelenz nach einem Verkehrsunfall in Willich davon. Die 41-Jährige war laut Polizeibericht am Sonntag gegen 22 Uhr mit ihrem Wagen auf der Kempener Straße von Willich aus in Richtung Autobahnanschlusstelle Münchheide unterwegs, als ihr zwei Autos entgegenkamen.

