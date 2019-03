DJK/VfL Willich: Kunstrasenplatz soll im Juli fertig sein

Willich Im Jahr des 100-jährigen Bestehens geht es beim DJK/VfL Willich turbulent zu. Bei der Delegiertenversammlung trat jetzt überraschend Kassierer Achim Broch nicht mehr an. Er ist verärgert über die Struktur der Kasse.

Kurz bevor man das Vereinsheim des DJK/VfL Willich betritt, blickt man draußen auf eine riesige Plakatwand. Dort sind alle 36 Veranstaltungen vermerkt, die der hundert Jahre alte Jubiläumsverein mit seinen derzeit rund 2400 Mitgliedern und 14 Abteilungen in diesem Jahr organisiert. Einige sind erfolgt, viele stehen noch an. So beispielsweise die Endrunde um die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft im Badminton (13./14. April) oder ein Fußballspiel gegen die Weisweiler-Elf, die Traditionsmannschaft von Borussia Mönchengladbach, am 12. Mai.