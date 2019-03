Sportlerin des Monats: Mit sportlichen Topleistungen ins Rampenlicht

Willich Die 22-jährige Willicherin holte sich bei den Deutschen Tischtennis-Meisterschaften in Wetzlar den Einzel- und Doppel-Titel.

Spätestens im Jahr 2011, als Nina Mittelham Deutsche Schüler-Meisterin im Einzel, Doppel und Mixed geworden war, begann ihre Erfolgsgeschichte. Auch bei einigen Europameisterschaften der Schüler- und Jugendklassen stand sie ganz oben auf dem Siegerpodest. Das Pfeiffersche Drüsenfieber warf Nina Mittelham nur für kurze Zeit etwas zurück. Bislang nahm die Ausnahmesportlerin schon an vier Weltmeisterschaften teil. Unbedingt will sie im nächsten Jahr für die Olympischen Spiele in Tokio qualifizieren. Zur nächsten größeren sportlichen Herausforderung kommt es bereits vom 21. bis 28. April dieses Jahres, wenn in Budapest die Weltmeisterschaften stattfinden.

„Ich fühle mich gut, wer weiß, was heute passiert“, hatte Nina Mittelham in ihrer bescheidenen Art kurz vor dem Finale der DM in Wetzlar gesagt. Doch dann machte sie im Finale gegen Petrissa genannt Peti Solja, zu diesem Zeitpunkt Nummer 24 in der Weltrangliste, eines ihrer besten Spiele. Anschließend legte sie Doppeltitel nach. Einer der ersten Gratulanten war Timo Boll (38), der sich in Wetzlar zum 13. Mal die Deutsche Meisterschaft holte. So ohne Weiteres wird man nicht zur Spitzensportlerin. „Ich trainiere generell fünfmal in der Woche, morgens und nachmittags jeweils zwei bis drei Stunden im Düsseldorfer Tischtennis-Leistungszentrum“, erzählt die Stabs-Unteroffizierin, die nach wie vor bei ihren Eltern Olaf und Manuela in Willich wohnt. Seit Juli 2016 gehört sie der Sportfördergruppe der Bundeswehr an.