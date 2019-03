Serie: Vor 160 Jahren: Heute ist das Schloss Amtssitz des Bürgermeisters

Neersen Ungeachtet der trostlos wirkenden Ruine, deren Anblick uns eine spätere Zeichnung vermittelt, kaufte der Mönchengladbacher Industrielle Gustav Klemme 1884 den Rest der alten Herrlichkeit und baute 1896 den Mitteltrakt und den Ostflügel wieder auf, während der Westflügel mit seinen beiden Türmen für mehr als ein Jahrhundert Ruine blieb.

Im Herbst 1947 erwarb der Kreis Kempen-Krefeld das Anwesen von Crous und richtete in ihm unter Leitung der aus dem Mutterhaus in Braunsberg/Ostpreußen ausgewiesenen Schwestern von der heiligen Katharina ein Kindererholungsheim ein. Im Frühjahr 1962 wurde das Gebäude an das Deutsche Rote Kreuz verkauft und diente als Ausbildungsstätte des DRK-Landesverbandes, vor allem für Helfer des Deutschen Entwicklungsdienstes. Am 1. Januar 1971 übernahm die Stadt Willich Schloss Neersen.“