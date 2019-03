Willich: Halide Özkurt spricht über Integration

Willich Die Krefelder SPD-Ratsfrau war auf Einladung der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft zu Gast.

Rund 20 interessierte Bürger verfolgten das Gespräch. Halide Özkurt selbst könnte als bestes Beispiel für gelungene Integration herhalten. 1989 kam sie als Neunjährige mit ihrer Familie aus der Türkei nach Krefeld. Sie machte Abitur an der Gesamtschule Kaiserplatz und studierte Erziehungswissenschaften an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Halide Özkurt ist verheiratet und hat zwei Kinder. Seit 2014 gehört sie für die SPD dem Rat der Stadt Krefeld an. Sie ist im Vorstand des Ortsvereins Krefeld-Mitte und leitet die SPD-Arbeitsgemeinschaft „Migration und Vielfalt“. Zudem ist sie im Vorstand der türkisch-islamischen Gemeinde Krefelds, engagiert sich für den in Krefeld neu angesiedelten Sozialdienst muslimischer Frauen und in zahlreichen Vereinen, etwa im Krefelder Heimatverein.