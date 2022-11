Wolfsriss in Dorsten : Wolf soll weiteres Schaf getötet haben

Wolfsriss in Dorsten

Es war nicht der erste Wolfsriss in der Region (Symbolbild). Foto: dpa/Boris Roessler

Dorsten/Gahlen Ein Schaf wurden in Dorsten offenbar Opfer eines Wolfsangriffes. Proben am Tatort wurden bereits genommen. Warum die betroffene Familie nicht auf eine Entschädigung hoffen dürfte.

Offenbar kam es in der Region am Dienstagmorgen, den 08. November 2022, in den frühen Morgenstunden erneut zu einem Wolfsriss. Das berichtet das Gahlener Bürgerforum. Demnach sei ein weibliches Schaf der Familie Poertgen aus Dorsten durch einen Kehlbiss gerissen worden sein.