Strenger Artenschutz : NRW-Minister Krischer sieht keinen Spielraum für Wolfsabschuss

Wölfe aufgenommen in einem Tierpark. Ihre frei lebenden Artgenossen sorgen für Ärger am Niederrhein. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Exklusiv Düsseldorf Für den Umgang mit den Wolfsrudeln am Niederrhein ist in NRW jetzt der grüne Umweltminister Oliver Krischer zuständig – und der hat schlechte Nachrichten für die Tierhalter. Die SPD warnt davor, dass Schäfer aufgeben müssen, was die Deiche gefährde.