Nur 20 Meter vom Wohngebäude entfernt : Wölfe töten Schafe in Bruckhausen

Hünxe Offenbar hat auch ein 90 Zentimeter hohes, unter Strom, stehendes Schafsgitter nicht verhindern können, dass die Tiere in der Nacht gerissen wurden.

Und wieder hat der Wolf zugeschlagen: Wie das Gahlener Bürgerforum AG Wolf berichtet, wurde am frühen Samstagmorgen, 20. August, auf einer Weide an der Dinslakener Straße in Hünxe-Bruckhausen, 20 Meter von einem Wohngebäude entfernt, ein totes Kamerun-Schaf gefunden. Die hintere Hälfte und die Innereien fehlten komplett. Bei einem weiteren Schaf war ein Hinterlauf angefressen und das Bauchfell aufgerissen. Die Verletzungen waren so schwer, dass es später erlösend eingeschläfert werden musste.