Gala am Gymnasium : KDG-Zirkus Butterfly begeistert die Massen

Wesel Drei ausverkaufte Vorstellungen zum 30. Geburtstag der Erfolgs-AG am Konrad-Duden-Gymnasium Wesel gab es jetzt zu feiern. Das sorgte für Emotionen am Ende und ein Wiedersehen mit Akteuren der ersten Stunden.

Am Ende flossen bei einigen Artisten des Zirkus Butterfly dann doch noch die Tränen. Es war der emotionale Abschluss einer tollen Gala, die das Konrad-Duden-Gymnasium an drei Abenden zum 30-jährigen Bestehen seiner Vorzeige-AG veranstaltete. Dass die vornehmlich weiblichen Mitwirkenden von ihren Gefühlen übermannt wurden, hatte damit zu tun, dass sich für sie mit dem abgelegten Abitur auch das Kapitel Butterfly schließt.

Vorher zeigten alle etwa 30 Aktiven, warum der Zirkus Butterfly so beliebt ist und die drei Vorstellungen in der prächtig hergerichteten Sporthalle des Schulzentrums so gut besucht waren. Den Pool der beteiligten Mädchen ud Jungen muss man sogar noch erweitern. Denn hinter der Bühne sind etliche Helfer aktiv, die Technik-AG des KDG unter der Leitung von Lehrer Raphael Lange setzt den Zirkus optisch und akustisch perfekt in Szene, auch den Sanitätsdienst stellt die Schule selbst. „Das zeigt, wie sehr die komplette Schule hinter dem Zirkus Butterfly steht“, sagt Lehrer Florian Bertling, der die AG seit 2013 leitet.