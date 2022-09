Womöglich von Wolf gerissen : Ursula von der Leyen trauert um ihr totes Pony Dolly

Burgdorf EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen trauert um eines ihrer Ponys. Das Tier mit Namen Dolly wurde am Freitag tot auf einer Koppel gefunden. Es gibt den Verdacht, dass ein Wolf verantwortlich ist.

Das niedersächsische Umweltministerium bestätigte, dass es in der Nacht zum Freitag in Burgdorf einen mutmaßlichen Wolfsriss gegeben habe. Das tote Tier sei am Freitag auf einer Koppel im Stadtteil Beinhorn gefunden worden. Das Bissmuster lege den Schluss auf einen Wolfsangriff sehr nah, sagte ein Ministeriumssprecher am Samstag. Zuvor hatten schon mehrere Medien über den Vorfall berichtet.